Donna accusata di aver venduto torte non autorizzate di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Una donna è stata accusata di avere venduto torte non autorizzate per 6,5 milioni di yen a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Il motivo della sentenza? Semplice: infrazione del copyright della famosa serie, creata da Koyoharu Gotouge e diventata fin da subito famosa in tutto il mondo. Secondo quanto riportato dal Mukaishima Metropolitan Police Department la donna ha venduto torte per 13.000-15.000 yen (circa 113,97-131,50 dollari) tramite Instagram dal luglio 2019 per un guadagno totale di circa 6,5 milioni di yen (circa 56.982 dollari).

La donna ha ammesso l’accusa, dicendo che credeva che le torte avrebbero venduto bene con personaggi di anime popolari, e che sapeva che questo era un crimine. I clienti inviavano le loro immagini desiderate quando ordinavano le torte. Una società di produzione ha notato le sue torte su Instagram a febbraio e si è consultata con la polizia.

Il franchise Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Koyoharu Gotouge lanciato il manga su Weekly Shonen Jump di Shueisha nel mese di febbraio 2016. Il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è pubblicato dalla Star Comics e potete recuperalo su Amazon.

Il manga ha ispirato una serie anime, prodotto da Studio Ufotable, la cui prima stagione è andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi e visibile sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID; è inoltre disponibile su Amazon Prime Video e in home video grazie a Dynit. La seconda stagione arriverà il 5 dicembre.

Questa la sinossi:

Demon Slayer: Entertainment District Arc vede Tanjiro e i suoi compagni affrontare una nuova missione nel quartiere dell’intrattenimento di Yoshiwara e affronteranno il demone Daki (Upper Six), doppiato da Miyuki Sawashiro. Un nuovo episodio speciale darà il via a questa parte della storia che avviene dopo la conclusione dell’arco Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Aimer canterà la sigla d’apertura “Zankyosanka” e quella di chiusura intitolata “Asa ga kuru”.

Del franchise fa parte anche il film Demon Slayer: Il Treno Mugen, un’esclusiva Amazon Prime Video, mentre, attualmente, Crunchyroll sta trasmettendo Demon Slayer – La Saga del Treno Mugen, l’adattamento televisivo del film, il cui primo episodio parla di un evento completamente originale tutto focalizzato sul viaggio di Rengoku Kyojuro dopo aver lasciato il quartier generale degli ufficiali ammazza-demoni per svolgere la missione al treno Mugen. I restanti sei episodi, invece, esplorano in televisione il film con quasi 70 scene inedite, nuove musiche e nuove preview mai viste prima al cinema.