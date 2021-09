Don’t Look Up: il primo teaser del film Netflix con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, gli studi cinematografici e i servizi di streaming stanno iniziando a diffondere i primi trailer e immagini promozionali per i loro titoli di prestigio e in particolare film che sperano gli possano far ricevere grandi premi. Per Netflix, uno dei potenziali beniamini della critica di quest’anno è Don’t Look Up, il nuovo film del regista di La grande scommessa (che potete recuperare su Amazon) Adam McKay.

Don’t Look Up: trailer e sinossi ufficiali

Con un cast stellare con protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence e una trama su una questione scottante come il cambiamento climatico, questa commedia drammatica ha il potenziale per essere un protagonista importante nel panorama delle premiazioni del 2021. Nella giornata di ieri, 8 agosto 2021, Netflix ha svelato il primo teaser trailer di Don’t Look Up, che imposta la storia e mostra il suo enorme cast. Eccolo a voi:

DiCaprio e Lawrence sono i protagonisti della pellicola, al fianco di Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothee Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley, Cate Blanchett, e Meryl Streep.

La sinossi ufficiale è la seguente: