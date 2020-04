Don’t Worry Darling: Florence Pugh, Shia LaBeouf e Chris Pine saranno nel nuovo film di Olivia Wilde

Florence Pugh, Shia LaBeouf e Chris Pine, stando a quanto dichiarato da Variety, reciteranno in Don’t Worry Darling, un film di prossima uscita della regista Olivia Wilde. Wilde produrrà il film insieme a New Line Cinema e avrà un ruolo di supporto chiave, anche se le fonti affermano che il personaggio della Pugh dovrebbe essere il protagonista principale.

Don’t Worry Darling sarà un thriller psicologico ambientato in una comunità isolata e utopica localizzata nel deserto della California degli anni ’50. La stessa New Line Cinema considera il film una priorità assoluta, avendo ottenuto i diritti dopo una guerra di offerte molto accesa a causa dell’acclamazione di critica e di pubblico del debutto alla regia di Wilde arrivato in Italia con il titolo di Booksmart – La rivincita delle sfigate.

Katie Silberman, che ha co-scritto Booksmart e ha scritto la rom-com Set it Up di Netflix, riscriverà la sceneggiatura originale, dal titolo di Don’t Worry, realizzata inizialmente da Shane e Carey Van Dyke. Catherine Hardwicke, invece, è la produttrice esecutiva del film, al fianco degli stessi Shane e Carey Van Dyke. Wilde e Silberman produrranno la pellicola in collaborazione con Roy Lee e Miri Yoon di Vertigo Entertainment. Daria Cercek e Celia Khong, infine, supervisioneranno il progetto per New Line Cinema.

Florence Pugh viene da una recente nomination agli Oscar e ai BAFTA Award per la sua interpretazione in Piccole Donne. Ha anche ricevuto il plauso per il suo ruolo da protagonista nel film horror della A24 Midsommar. L’attrice, che è stata recentemente inserita nel cast dell’atteso film Marvel Black Widow, è apparsa anche in Outlaw King di Netflix e nella miniserie britannica The Little Drummer Girl.

Shia LaBeouf ha invece recentemente recitato in due film indipendenti di successo: Honey Boy, che ha anche scritto, e The Peanut Butter Falcon. Da poco ha anche terminato la produzione del film drammatico Pieces of a Woman. Infine Chris Pine riprenderà il ruolo del Capitano Steve Trevor nell’attesissimo Wonder Woman 1984, ha appena terminato la produzione del thriller d’azione Violence of Action e ha recentemente firmato il riavvio di The Saint per la Paramount Pictures.