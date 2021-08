Doom Patrol Stagione 3, nuovo trailer e data di uscita

La Doom Patrol è pronta per tornare, ancora una volta, sui nostri schermi, e intende farlo davvero molto presto. La terza stagione della serie HBO Max ispirata ai personaggi DC (e di cui potete recuperare le avventure a fumetti a questo link) , è stata infatti annunciata lunedì tramite il rilascio di un trailer.

Il trailer, che ha da subito ricevuto una calorosa accoglienza da parte dei fans di Doom Patrol, oltre al mostrare alcune scene in anteprima di questa nuova stagione dello show, ha rivelato anche la data di uscita: la terza stagione di Doom Patrol andrà in onda a partire dal prossimo 23 settembre, con l’uscita in contemporanea dei primi tre episodi, mentre i seguenti verranno rilasciati con cadenza settimanale.

La nuova stagione della serie, che vedrà andare in scena anche alcuni nuovi personaggi molto interessanti, si apre al culmine dello scontro tra Dorothy (interpretata da Abi Monterey) e Candlemaker, scontro che porterà a una perdita devastante. La Doom Patrol si troverà così a dover prendere delle decisioni davvero difficili, e ognuno dei personaggi dovrà capire realmente chi è che cosa vuole veramente. A complicare ulteriormente la cosa, ci si mette anche l’arrivo di una viaggiatrice temporale, una certa Madame Rouge (Michelle Gomez) impegnata nel portare a temine una missione molto particolare e importante, di cui però non si riesce a ricordarsi!

Oltre al nuovo personaggio di Madame Rouge interpretato dalla Gomez, nella terza stagione di Doom Patrol vedremo in azione ancora una volta Brendan Fraser nei panni di Robotman, Matt Bomer in quelli di Negative Man, April Bowlby sarà ancora una volta Elasti-Woman, Diane Guerrero Crazy Jane, Joivan Wade Cyborg, Abi Monterey ovviamente interpreterà ancora Dorothy e Timothy Dalton The Chief.

La nuova stagione sarà in grado di soddisfare i fans come il trailer sembra promettere? Per saperlo, non ci resta che aspettare l’uscita ufficiale, che ricordiamo essere il prossimo 23 settembre che, ormai, è davvero dietro l’angolo!