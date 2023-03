Doom è una saga di sparatutto in prima persona a sfondo fantascientifico storica, il cui ultimo capitolo è il divertentissimo Doom Eternal. Se anche voi siete degli appassionati della saga, allora non potete perdervi la bellissima action figure del Doom Slayer nella sua skin classica; in occasione delle offerte di primavera, la trovate su Amazon a soli 12,34€, con un risparmio sul prezzo base del 57%!

Il Doom Slayer è un Marine in lotta costante contro i Demoni e, negli anni, ha indossato una miriade di divise e indumenti differenti. Ma ce n’è uno che è rimasto nella memoria e nei cuori degli appassionati: la leggendaria skin classica, talmente iconica da poter essere sbloccata anche nell’ultimo videogioco della saga, Doom Eternal. E ora potete farla vostra a un prezzo stracciato.

Questa action figure di Doom è alta 18 centimetri e possiede ben 22 parti mobili che vi permetteranno di esporre il Doom Slayer nelle pose che preferite! Nella confezione troverete anche una base da esposizione e alcune armi, sia bianche che da fuoco: scegliete la posa giusta e le armi migliori per il vostro Doom Slayer!

La colorazione e i dettagli di questa figure sono incredibilmente curati, al punto che sulla corazza possiamo notare dei fori di proiettile! Anche il fucile e le lame sono ricchi di dettagli, riproducendo fedelmente le armi che potete usare anche nella saga videoludica di Doom. Divertitevi a esporre il vostro Doom Slayer cambiando la sua posa tutte le volte che volete, grazie alle 22 parti snodabili di questa bellissima action figure!

Che siate fan di vecchia data o dei nuovi appassionati di Doom, uno dei franchise di sparatutto più longevi di sempre, allora non potete perdere questa occasione, grazie alla quale potete acquistare il Doom Slayer a soli 12,34€. Ma fate in fretta: le offerte di primavera stanno per terminare!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!