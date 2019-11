Doomsday da Injustice – Storm Collectibles

Poche ore fa Storm Collectibles ha annunciato una nuova action figure tratta dal videogioco Injustice: Gods Among Us, pronta per essere lanciata sul mercato tra pochissimi mesi ovvero Doomsday.

L’uscita sul mercato è ormai vicinissima e i preordini sono già stati aperti. Anche questa figure come tutte quelle precedentemente uscite sarà realizzata completamente snodabile e solamente in plastica; al suo interno troveremo degli extra per dar libero sfogo alla nostra mente nel creare qualsiasi tipo di posa. Non potrà mancare lo stand apposito per posizionare Doomsday nelle pose più estreme a quelle più normali.

All’interno della scatola troveremo quei pochi accessori che andranno a caratterizzare la figure, tra cui: due volti itercambiabili e tre paia di mani (un paio di mani completamente aperte, un paio di mani semi aperte e due pugni).

Injustice: Gods Among Us è un videogioco sviluppato nel 2013 da NetherRealm Studios (i produttori di Mortal Kombat) del genere picchiaduro uno contro uno tra personaggi del DC Universe. Nel primo capitolo Jokier con l’inganno ha portato Superman a uccidere la moglie Lois Lane e il figlio che stavano aspettando, facendo inizare una serie di eventi che hanno portato l’uomo d’acciao a sottomettere l’intero mondo sotto il suo controllo. A seguito di questi eventi la terra si è divisa in due fazioni: la Dittatura, di cui fanno parte eroi e criminali dalla parte di Superman (come Flash e Black Adam), e l’Insurrezione, guidata da Batman ed opposta al regime.

Tra i diversi personaggi che sono presenti in questo videogioco troviamo anche Doomsday:

Doomsday conosciuto anche come “La creatura dell’Armageddon” e “Colui che porta all’estinzione” è un alieno divenuto famoso per aver ucciso Superman durante la saga “La morte di Superman”. È il risultato dell’ingegneria genetica kryptoniana andata male. Nei fumetti di “La morte di Superman” in cui è apparso per la prima volta, Doomsday si è misteriosamente fatto strada per uscire da una cella di detenzione metallica a chilometri di distanza, cominciando a uccidere e distruggere tutto ciò che vedeva.

L’uscita nei negozi della action figure di Doomsday è prevista per il primo quadrimestre del 2020 al prezzo di 95.00 dollari.