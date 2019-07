Dopo l’incendio Kyoto Animation riparte da “sogni, speranze ed emozioni”

Nessuno in Giappone dimenticherà la mattina di giovedì 18 luglio, quando alle 10:30 un uomo ha appiccato l’incendio al first studio della Kyoto Animation, ad Uji, nella prefettura di Kyoto. Con 34 vittime, e molti feriti, questa è la tragedia più grande che il Giappone ricordi per mano dell’uomo, dal dopoguerra ad oggi.

Il danno è incalcolabile tanto dal punto di vista umano, quanto dal punto di vista artistico: “Tutto il materiale precedentemente animato e tutti i computer sono andati distrutti, abbiamo perso tutto”, dichiara affranto il Presidente di KyoAni Hideaki Hatta, “l’ammontare del danno economico è estremo.” Domato l’incendio, e onorate le vittime, Hatta torna a parlare, e stavolta si rivolge al pubblico di tutto il mondo con un messaggio che dimostra tanta umanità, cuore e forza, ve lo riportiamo integralmente qui di seguito.

“Per colpa di questa tragedia senza precedenti, amici insostituibili sono stati gravemente feriti e molti di loro hanno perso la vita. A seguito dell’importanza mediatica riscontrata dall’evento in tutto il mondo, abbiamo realizzato della quantità incredibile di persone che ci hanno dimostrato il loro amore ed il loro supporto per ciò che stiamo attraversando. Per tutti coloro che, proprio adesso, stanno attraversando quest’oscurità, i vostri pensieri sono un insostituibile faro luminoso. Alcuni dei nostri amici, ora, in questo esatto momento, stanno attraversando una terrificante agonia in ospedale e stanno lottando con tutta la forza che hanno per rimanere ancorati alle loro vite. Le famiglie di coloro che sono deceduti, sono invece attanagliate dal dolore… per favore, concedeteci un po’ di tempo.

Qui alla Kyoto Animation, riprenderemo a dare vita ad anime fatti di sogni, speranze ed emozioni, per poterli donare a persone sparse ad ogni angolo del mondo. Affinché tutti possiate realizzare quanta felicità il nostro staff ha profuso in ciò che amava fare, e per dare ancora una volta il nostro umile contributo alla società in cui viviamo ed alla comunità. Prenderemo le mani di chi le ha protese verso di noi, ed insieme, continueremo a combattere fino allo stremo delle forze.”