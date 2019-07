Dopo Stranger Things, Joe Keery debutta con un singolo

Dopo il grande successo di Stranger Things, Joe Keery (Steve Harrington), ha fatto il suo debutto nel mondo della musica con un singolo tutto suo.

Dopo il grande successo della serie TV di Stranger Things l’attore Joe Keery, che nello show televisivo veste i panni di Steve Harrington, ha fatto il suo debutto come cantante solista. Infatti, sotto lo pseudonimo di Djo, il cantante che faceva parte della band Post Animal di Chicago, ha annunciato attraverso un post su Instagram l’arrivo del suo primo singolo, il quale si intitola Roddy.

Dunque, in attesa di scoprire se ci sarà, ed eventualmente per quando è previsto il ritorno dell’ormai famosissima serie televisiva Netflix ambientata negli anni ’80, i fan potranno consolarsi ascoltando il brano di una delle star di Stranger Things.

Grazie all’ottima performance da solista di Joe Keery, il singolo dell’attore 27enne di genere psych rock è stato in grado di raggiungere le 96 mila visualizzazioni su Youtube in pochissimo tempo. Forse non tutti sanno, però, che altri attori che fanno parte del cast di Stranger Things sono molto legati al mondo della musica.

Infatti, anche Finn Wolfhard, che veste i panni di Mike nella famosa serie TV, è il frontman di una band: i Calpurnia. Anche Gaten Matarazzo, che interpreta Dustin, fa parte della band dei Work In Progress i quali, recentemente, hanno lanciato due nuovi singoli. Millie Bobby Brown non è da meno, infatti sono numerosi i video postati sui social mentre si mostra in esibizioni canore.

Dunque, voi avete già ascoltato il singolo l’attore Joe Keery? Cosa ne pensate?