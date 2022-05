Si avete capito bene. Il classico manga Dororo (recuperatelo su Amazon) creato dalla mente di Osamu Tezuka negli anni Sessanta ritorna in una nuova versione, questa volta in forma di Webtoon. Il distributore giapponese Media Do, Tezuka Production e la società di fumetti sudcoreana Copin Communications hanno infatti annunciato la produzione di un remake Webcomic giapponese-sudcoreano a scorrimento verticale di Dororo. Vediamo più nel dettaglio.

Dororo: quello che sappiamo sul Webtoon

Il Webtoon verrà serializzato contemporaneamente sia in Giappone che in Corea del Sud a dicembre, e si prevede un’uscita globale dopo la conclusione della serializzazione sudcoreana.

Il remake sposta l’ambientazione dal Giappone feudale ai giorni nostri, dove yōkai e criminali cospirano tra loro nell’ombra per controllare una nuova forma di magia chiamata “scienza”. L’immortale Hakki, il personaggio principale, è Hyakkimaru del manga originale, ancora alla ricerca delle parti perdute del suo corpo centinaia di anni dopo. Ha un incontro con Roro, un ragazzo che assomiglia in modo inquietante al suo vecchio compagno di viaggio Dororo.

Dororo: il manga

Osamu Tezuka ha scritto Dororo negli anni Sessanta. La sua serializzazione iniziò il 27 agosto 1967, fino al 22 luglio 1968 sulla rivista Weekly Shonen Sunday, della casa editrice Shogakukan. Nel 2018 Dororo ottiene un remake intitolato Dororo e Hyakkimaru – La Leggenda.

Nel nostro Paese la Goen nel 2011 al Lucca Comics & Games annunciò il ritorno di Dororo e ha pubblicato tutti e 4 i volumi nel 2013.

Hyakkimaru è un giovane samurai che combatte e distrugge demoni. Appena nato, gli furono sottratte dodici parti del corpo da altrettanti dodici demoni. Abbandonato dai genitori, viene trovato da un chirurgo che lo tiene con sé. Questi, accortosi dei poteri mentali dell’informe neonato, gli fornisce un corpo artificiale col quale Hyakkimaru può andare a caccia dei demoni che gli rubarono braccia, gambe, occhi, orecchie, senso del caldo e del freddo… Fin dall’inizio della narrazione, a Hyakkimaru si affianca il giovanissimo ladruncolo Dororo.

Sia il manga originale che il remake hanno generato un adattamento anime. Il primo è uscito nel 1969 con il titolo Dororo e ha cambiato nome in Dororo e Hyakkimaru dopo l’episodio 14. L’anime, a differenza del manga, ha un finale conclusivo. Nel 2019 è uscita una nuova trasposizione animata, un reboot della serie originale, con personaggi quasi completamente diversi dalle loro controparti del 1969 e con un finale diverso.