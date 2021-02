DOTA, arriva la nuova serie animata targata Netflix

Netflix ha annunciato una nuova serie animata basata sul franchise del videogioco DOTA 2, DOTA: Dragon’s Blood.

Il franchise di videogiochi di lunga data, di proprietà della Valve Corporation, è uno dei videogames più giocati al mondo, e ora espanderà il proprio dominio nell’universo degli anime grazie ad una collaborazione con Netflix. Il colosso dello streaming non è nuovo a questo genere di operazioni e già in passato ha portato sugli schermi adattamenti anime di videogiochi. Tra i titoli attualmente presenti su Netflix, ad esempio, potete trovare Castelvania e Dragon’s Dogma.

L’annuncio dell’arrivo di DOTA: Dragon’s Blood è giunto dall’account Twitter ufficiale del gioco, insieme ad un breve teaser video che ne ha annunciato la data di uscita. Tramite comunicato stampa Netflix ha rivelato che la serie sarà composta da otto episodi della durata di 30 minuti ciascuno. DOTA: Dragon’s Blood dovrebbe debuttare il 25 Marzo 2021. Showrunner, e produttore esecutivo, della serie sarà Ashley Edward Miller (X-Men: First Class, Thor e Black Sails) che verrà affiancato dal Co-produttore esecutivo Ryu Ki Hyun, mentre le animazioni verranno realizzate da Studio MIR (The Legend of Korra e Voltron: Legendary Defender).

We're excited to announce a brand-new anime series exploring the Dota universe like never before. As fellow fans of Dota and its passionate global community, we look forward to sharing this new adventure with you when it premieres on Netflix March 25.https://t.co/rHcL5QSi5b

