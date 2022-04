Dottor Strange nel Multiverso della Follia vedrà l’esordio di America Chavez, personaggio per cui il regista Sam Raimi (L’armata delle Tenebre, Darkman, Spider-Man) ha speso parole appassionate. Con l’oramai imminente uscita del nuovo capitolo cinematografico del Marvel Cinematic Universe, le dichiarazioni che ci avvicinano a questo atteso film, seguito diretto degli eventi di Spider-Man: No Way Home, non fanno che aumentare la curiosità dei fan, motivo per cui le recenti dichiarazioni di Sam Raimi sulla presenza di America Chaves in Dottore Strange nel Multiverso della Follia sono state accolte con particolare interesse.

Dottor Strange nel Multiverso della Follia: l’importanza di America Chavez per Sam Raimi

All’interno del secondo film dedicato alle avventure dello Stregone Supremo sappiamo già faranno al loro comparsa diversi personaggi noti del Marvel Cinematic Universe, mentre, grazie all’introduzione del multiverso, sono state annunciate e suggerite presenza eccellenti di figure molte amate del pantheon della Casa delle Idee, tra cui l’esordio di America Chavez, che, stando a quanto dichiarato da Sam Raimi a Fandango, avrà una dinamica particolare con Strange:

“La sua presenza aggiungerà l’avventuroso spirito della giovinezza. Lei è appena entrare in possesso dei suoi poteri e sta esplorando questo nuovo mondo, arriva addirittura da un altro universo. Penso che conferisca al tutto un tono di luminosità e freschezza. Il Dottor Strange di Benedict Cumberbatch può risultare un personaggio estremamente egoista e spocchioso, un saccente. Lei si limita a tenergli testa, non ha inizialmente alcun rispetto per lui, prende le cose di petto e affronta tutto in modo diretto. È un personaggio molto più concreto e simile a noi, non ha l’approccio di Strange. Credo anzi che lui all’inizio non la apprezzi, e per questo lei crea un bel contrasto”

Il fatto che Raimi indichi la presenza di America Chavez in Dottor Strange nel Multiverso della Follia come un elemento di alleggerimento porta a domandarsi cosa abbia in serbo per noi il regista. Da tempo sappiamo che il film avrà un tono più cupo e dalle tinte horror, come rivelato da alcune immagini del trailer, ma solo con l’uscita in sala il prossimo 5 maggio avremo chiaramente un’idea di cosa Strange dovrà affrontare nel suo viaggio nel multiverso.

