Nel nuovo trailer di Dottor Strange nel Multiverso della Follia, Scarlet Witch attacca gli Illuminati? Dopo gli eventi di WandaVision, oramai sembra più corretto identificare Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) con il suo nome da eroina, o da villain a seconda di come vogliamo concepire il suo ruolo nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe. Sin da quando è stata annunciata la sua presenza nel nuovo capitolo delle avventure dello Stregono Supremo ci si è domandati quale versione di Wanda avremmo visto, memori di come il suo potere sia in grado non solo di causare grandi drammi (come in Captain America: Civil War e WandaVision) ma possa anche spingerla a volersi costruire la vita che ha sempre sognato, a qualunque costo.

Scarlet Witch attaccherà gli Illuminati in Dottor Strange nel Multiverso della Follia

Il nuovo trailer Dottor Strange nel Multiverso della Follia, sembra indicare che Scarlet Witch possa attaccare gli Illuminati, la congrega di eroi che ha deciso, operando nell’ombra, di veicolare per il meglio gli eventi che influenzano la vita degli eroi del Marvel Cinematic Universe. Se nei comics questo ristretto gruppo si limitava a pilotare eventi di portata planetaria, con l’introduzione del multiverso pare che nell’MCU queste menti eccelse opereranno su una scala decisamente più ampia. Occasione perfetta per introdurre camei di amati personaggi, come lo Xavier di Patrick Stewart.

Ad oggi, considerate le conseguenze degli eventi di Spider-Man: No Way Home, possiamo solo supporre che gli Illuminati avranno parecchie cose da chiarire con Strange, ma non è dato sapere quali saranno i loro intenti verso Wanda. Nella scena del trailer in cui la vediamo irrompere nel loro rifugio, la sensazione è che Scarlet Witch non abbia slanci amichevoli, il che riapre una questione a lungo sospesa: in Wanda, Strange troverà un’alleata o un’avversaria?

Al momento ci sono indizi che consentono di vedere come valide entrambe le ipotesi, rimandano dunque la risposta al 4 maggio, quando Dottor Strange nel Multiverso della Follia arriverà nelle sale italiane.

L’offerta di Disney+