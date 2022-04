Dottor Strange nel Multiverso della Follia mostrerà Strange intento ad affrontare le conseguenze di Avengers: Endgame. Pur essendo stato presentato come un’emanazione diretta degli eventi di Spider-Man: No Way Home, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonisti lo Stregone Supremo vedrà il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch affronterà l’eredità di Endgame, che ha visto la comunità supereroica perdere due figure di riferimento come Iron Man e Capitan America.

Dottor Strange nel Multiverso della Follia: Strange affronteràle conseguenze di Endgame?

Già in Spider-Man: No Way Home si è visto come inizialmente Strange sia diventato una sorta di nuova figura di riferimento per Parker, ma la vera domanda è chi, nella Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, riuscirà a colmare il vuoto lasciato da due pilastri come Tony Stark e Steve Rogers. A questo interrogativo potrebbe rispondere proprio Dottor Strange nel Multiverso della Follia, che ci mostrerà come mai l’incantesimo lanciato da Strange per aiutare Parker sia fallito, e soprattutto quali siano state le sue nefaste conseguenze.

Non solo, almeno secondo quanto rivelato dal regista, Sam Raimi, che ha voluto precisare come alcuni dei personaggi presenti in Dottor Strange nel Multiverso della Follia avranno modo di riflettere anche sulle scelte fatte in Avengers: Endgame, chiedendosi se le loro decisioni siano state giuste. È quanto ha affermato Sam Raimi secondo The Direct:

“I fan del Marvel Cinematic Universe sono interessati ai personaggi. Chi sono? Chi avrebbero potuto essere? Hanno fatto le scelte giuste? Anche in Avengers: Endgame, personaggi presenti in questo film hanno fatto delle scelte di cui ora sembrano pentirsi. Vedono le ripercussioni di ciò che hanno fatto in questa pellicola, una cosa davvero interessante. Il proseguimento delle storie del Marvel Cineamtic Universe è così ricco, e siamo pronti ad esplorarlo in Dottor Strange nel Multiverso della Follia”

Dottor Strange nel Multiverso della Follia uscirà nelle sale italiane il prossimo 5 maggio.

