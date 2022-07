Double Masters 2022, la nuova espansione del gioco di carte collezionabili Magic The Gathering, è disponibile a partire da oggi in tutti gli store fisici e digitali.

Ricalcando le orme dell’originale Double Masters uscito nell’estate del 2020, ogni booster draft conterrà due carte rare e due foil e sarà un modo per i giocatori per raddoppiare la potenza dei loro mazzi, mentre per i collezionisti più accaniti sarà un’occasione per personalizzare ulteriormente le loro raccolte con nuovi stili e splendide carte premium. E per i più competitivi, Double Masters 2022 aggiunge un nuovo livello al draft con il suo formato a tre colori e archetipi multicolori per il limited, consentendo ai giocatori di utilizzare il massimo numero di carte rare e mitiche in un singolo draft.

Il nuovo set contiene ben 331 carte, molte delle quali saranno ristampe di potentissima carte facenti parte della storia di Magic The Gathering, rivisitate con nuove grafiche e trattamenti per renderle piu’ attuali e moderne. Infatti saranno ben 80 le carte borderless di ogni rarità, che offriranno un contenuto davvero unico, con splendide opere d’arte e incredibili carte foil che senza dubbio entusiasmeranno i collezionisti e faranno morire d’invidia qualunque avversario: Wrenn e Six, Liliana, l’Ultima Speranza, e gli originali Titani Eldrazi: Emrakul, lo Strazio Eterno, Kozilek, Macellaio della Verità e Ulamog, il Cerchio Infinito sono alcune delle carte che verranno ristampate con l’effetto foil in rilievo.

Double Masters 2022 è disponibile in buste per draft, buste dell'espansione e Collector Booster a partire da oggi!