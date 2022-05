“We The Champ19ns” è lo slogan scelto dalla squadra di Stefano Pioli per celebrare il sudato scudetto 2021/2022 ottenuto domenica scorsa al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo dopo un’estenuante lotta punto a punto con i “cugini” dell’Inter.

Domenica scorsa già non vi erano dubbi su chi fosse il vincitore dello scudetto dopo un grandioso 3 a 0 maturato solo nel primo tempo. La doppietta di Olivier Giroud e il gol di Frenck Kessie avevano già sancito vincitore e vinto, mettendo la gara su un binario a senso unico. I restanti 45 minuti sono serviti per gestire il grande vantaggio e per completare i preparativi per la festa che sarebbe proseguita da Reggio Emilia fino a Milano, passando per Piazza Duomo, Casa Milan e ovviamente San Siro. La gioia è stata notevole visto che l’ambito trofeo mancava da ormai troppi anni, ovvero 11.

Le maglie celebrative dello scudetto del Milan

Sulle maglie dei campioni, dell’allenatore e del direttore sportivo Paolo Maldini capeggiava la scritta “Succede solo a chi ci crede” accompagnato dalla più classica “Campioni d’Italia 21/22“. Il primo motto è alquanto emblematico considerando le innumerevoli difficoltà che gli uomini di Pioli hanno dovuto superare nel corso delle varie giornate. Nonostante ciò, per i tifosi è stata scelta un’altra maglia celebrativa, in cui compare proprio la scritta “We The Champ19ns” ma scompare la più emozionante “Succede solo a chi ci crede“. In attesa di capire i tempi e i modi di uscita della maglia simbolo della straordinaria vittoria rossonera, su Amazon e sullo store ufficiale del Milan sono già in vendita altre maglie celebrative.

Una è una t-shirt con colletto realizzata in esclusiva da Puma di colore total black con delle rifiniture dorate, con al centro del petto il simbolo del tricolore, sulla destra il logo del marchio del produttore e sulla sinistra il gagliardetto del Milan con l’incisione al di sotto del numero 19 e la scritta verticale “Campioni d’Italia“. La seconda, invece, è una maglietta più classica senza colletto e senza la presenza del logo dello sponsor. Il colore è un total white con al centro in bella vista la scritta “We The Champ19ns” in cui capeggia il gagliardetto della squadra. Su Amazon, alla scrittura dell’articolo, è presente solo la seconda maglia.