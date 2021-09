Dove guardare tutta la Serie A TIM 2021/22?

La nuova stagione del campionato di calcio Seria A TIM 2021/22 è già cominciata. Il primo fischio di inizio si è avuto il 21 agosto 2021 e quello finale è schedulato per il 22 maggio 2022, salvo eventuali e rari imprevisti che potrebbero posticiparne la data. Questa stagione, tuttavia, sarà un po’ diversa dal solito poiché nel frattempo ci saranno dei match fondamentali per le qualificazioni ai Mondiali nazionali di calcio in Qatar 2022 e, per questo motivo, osserveremo alcune pause della stessa Serie A TIM.

Per poter seguire gli eventi disponibili su DAZN è necessario sottoscrivere un abbonamento. Nel sito ufficiale trovate tutte le informazioni necessarie!

Dove vedere la Serie A TIM 2021/22?

Nonostante ciò, accettando anche il fatto di non poter più vedere campioni del calibro di Cristiano Ronaldo o Romelu Lukaku che hanno deciso di mostrare le loro abilità nel “vicino” campionato inglese conosciuto come Premier League, quest’anno il campionato sarà ancora più coinvolgente grazie a due importanti novità. La prima è che la Serie A adotta un calendario asimmetrico, ovvero che il girone di ritorno non avrà la stessa sequenza di partite del girone di andata.

La seconda novità, invece, riguarda proprio la trasmissione delle partite in diretta che sfrutterà sempre lo streaming on-demand, ma cambia piattaforma. Da questa nuova stagione 2021/22 fino al 2024, salvo anche in questo caso eventuali modifiche nel corso del tempo, tutte le partite della Serie A TIM sono trasmesse in esclusiva da DAZN. Nello specifico, delle 10 partite previste ogni singola giornata del campionato, 7 sono in esclusiva unicamente su DAZN mentre 3 vengono trasmesse in co-esclusiva con Sky. Quest’ultima, infatti, aveva, negli ultimi tre anni, detenuto i diritti di esclusiva che invece adesso si sono limitati solo a una co-esclusiva.

Grazie a questo accordo, alle 3 partite di Serie A TIM già comprese nell’offerta Sky si aggiungono le rimanenti 7 partite sublicenziate a Sky da DAZN. I clienti Sky Business, che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici, avranno quindi a disposizione tutta la Serie A TIM su Sky Sport Bar, (con i canali 216 e 218 che si accendono per gli eventi in contemporanea) oltre al meglio della programmazione di Sky Sport Uno.

I costi degli abbonamenti

Per vedere tutto il campionato di Serie A TIM, ma anche tanti altri campionati di calcio nazionali e internazionali oltre a numerosi sport differenti come basket, tennis e MotoGP, bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento con DAZN il cui prezzo è di 29,99 euro al mese con rinnovo automatico. DAZN, inoltre, garantisce una grande flessibilità poiché, oltre a poter fruire dello streaming su numerosi dispositivi come smart TV, smartphone, tablet, console di gioco, PC e laptop, è possibile registrare fino a 6 dispositivi diversi per ogni account due dei quali possono accedere nello stesso momento per fruire dei contenuti in diretta contemporaneamente. Infine, l’abbonamento si può disdire in qualunque momento e, come la maggior parte dei servizi di streaming, non sono previsti ulteriori costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda Sky, invece, il pacchetto Sky Calcio dal 1° ottobre avrà un costo di 5 euro al mese, con un risparmio di oltre 10 euro rispetto al precedente prezzo di listino del pacchetto. Per tutti gli abbonati a Sky Calcio, inoltre, il costo di questo pacchetto è azzerato dal 1° luglio al 30 settembre 2021. La nuova offerta prevede le Super Leagues di Sky, con 3 partite su 10 a giornata di Serie A TIM, i top match di Premier League, Bundesliga, Ligue 1, oltre a tutta la Serie BKT e ad alcune partite delle coppe europee con le squadre più forti d’Europa.

Dato che il campionato prende il nome di Serie A TIM è presente anche una collaborazione tra DAZN e TIMVISION per vedere tutte le partite semplicemente stipulando un abbonamento con il secondo servizio. TIM, infatti, ha recentemente rivisto tutta l’offerta Calcio e Sport disponibile nella sua piattaforma di streaming permettendo agli abbonati, adesso, di accedere ai contenuti DAZN e Infinity+ a prezzo ridotto per i prossimi 12 mesi. Grazie a questa nuova proposta commerciale, tutti gli appassionati di calcio e i tifosi potranno abbonarsi e godere di tutta la Serie A (in diretta streaming su DAZN) e di 121 partite della UEFA Champions League (grazie a Infinity+) al prezzo di 19,99 euro al mese per i primi 4 mesi che poi diventano 29,99 euro al mese.