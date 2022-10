Werewolf by Night, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe presentato in questi giorni su Disney+, ha inaugurato non solo un nuovo format per il franchise, le Special Presentation, ma ha ufficialmente inaugurato il contesto orrorifico del Marvel Cinematic Universe. Questa sua natura, ovviamente, non ha reso il film diretto da Michael Giacchino slegato dal contesto generale della saga, ma come abbiamo rilevato anche nella nostra anteprima non è chiaro in che punto del Marvel Cinematic Universe sia collocato Werewolf By Night.

Michael Giacchino discute su dove si colloca Werewolf by Night nel Marvel Cinematic Universe

La Fase Quattro ci ha già mostrato come sia possibile realizzare prodotti che sia fortemente radicati nella continuity del franchise, come WandaVision o The Falcon & The Winter Soldier, e altri più liberi, come nel caso di Moon Knight. L’ambientazione orrorifica e la connotazione soprannaturale di Werewolf by Night devono comunque rientrare all’interno della cronologia del Marvel Cinematic Universe, considerato che ogni opera ha una propria collocazione, a prescindere dal suo momento di uscita. Nonostante in passato il regista Michael Giacchino abbia presentato il suo film come una sorta di entità autonoma, paragonandolo non a caso a un episodio di The Twilight Zone, le esigenze del franchise, e in particolar modo quelle della parte orrorifica, richiedono necessariamente che anche l’esordio di Jack Russell nel Marvel Cinematic Universe rientri nella continuity della saga.

Aspetto che non poteva cero passare in sordina, tanto che durante un’intervista con Collider questo interrogativo è stato posto allo stesso Giacchino, che pur non avendo un’idea della precisa collocazione del suo film nella continuity, ha condiviso il suo punto di vista in merito:

Non ne abbiamo mai parlato, non abbiamo discusso cosa potesse significare per il passato, il presente o il futuro del Marvel Cinematic Universe. La sola cosa su cui ci siamo trovati concordi era che avvenisse all’interno del Marvel Cinematic Universe. Sì, ne è parte, senza aver mai deciso quando, come e perché. È stata una scelta importante, ho la sensazione che abbiano fatto davvero un ottimo lavoro nel creare questo mondo di interconnessioni tra i diversi personaggi, in tutti questi anni. E non saprei come migliorare tutto questo, come fare di più o portate qualcosa di nuovo al franchise. Avevo un’idea precisa di come questo film dovesse inserirsi in tutto questo, ma tutte queste considerazioni devono ancora esser fatte con Marvel, con Kevin, Stephen e tutti gli altri. Sono considerazioni che spero di fare presto.

Pur mancando al momento un’idea precisa di dove Werewolf by Night si collochi nel Marvel Cinematic Universe, la presenza di Jack Russell non pare destinata a esser un episodio sporadico, ma dovrebbe contribuire a rendere sempre più solida questa parte del franchise, in attesa di vedere come i futuri personaggi del calibro di Blade entreranno a far parte della saga.

