Dove Sono gli Umani? Questa è la terribile domanda che tormenta Pud e Ham, rispettivamente una cagnolina e un gatto domestici che, un giorno, si accorgono che tutti gli esseri umani sono scomparsi dalla faccia del pianeta a causa di un catastrofico glitch. Dopo una serie di ricerche incrociate, i due scoprono, però, che non tutto è perduto: c’è ancora una flebile speranza di poter rimettere le cose al loro posto, ma l’unico modo per poterci anche solo provare è raggiungere il centro dell’Universo. Lì, forse, c’è la chiave per comprendere appieno cosa sia successo e cosa fare per poter far rimaterializzare gli esseri umani sul nostro pianeta.

Pud e Ham hanno già provato e riprovato un innumerevole numero di volte a mettere le cose a posto, ma da soli non possono farcela. Starà quindi a voi, novelli viaggatori interdimensionali, dare loro una mano a far ritornare gli esseri umani sulla Terra.

Dove Sono gli Umani? è il nuovissimo film animato interattivo disponibile su Netflix realizzato dai creatori di Pinky Malinky, che trovate sempre su Netflix. Si tratta, quindi, di un prodotto pensato principalmente per i bambini, ma questo non significa che non sia godibilissimo a prescindere dall’età degli spettatori, grazie a uno spiccato senso dell’umorismo che pervade il film per tutta la sua durata e a una struttura narrativa un po’ più articolata di quanto ci si potrebbe aspettare da un film per bambini, principalmente per via dell’interattività, che permette agli spettatori di prendere decisioni più o meno impattanti sull’evoluzione della storia.

Dove Sono gli Umani? Divertitevi a scoprirlo nel nuovo film interattivo di Netflix! Recensione

Se siete appassionati di fantascienza e, in particolare, amate i viaggi nel tempo e fra Universi paralleli, allora resterete di certo piacevolmente stupiti da Dove Sono gli Umani? Colpisce, infatti, l’introduzione di concetti complessi come questi all’interno di un film per bambini, il che contribuisce a renderlo allettante per il pubblico più adulto: eppure, la storia è perfettamente comprensibile anche per i più piccoli, dimostrando così una grande cura per la scrittura della sceneggiatura, che riesce così a esplicare elementi complessi, proprio grazie a un racconto semplice e divertente.

Il gioco un ottimo modo per veicolare concetti complessi, rendendoli così più comprensibili ai più piccoli, e questo vale per tutte le età, e un film come Dove Sono gli Umani? ne è una prova lampante. In questo divertentissimo film di fantascienza a scelte multiple in determinati punti della storia viene richiesto agli spettatori di prendere delle decisioni. Come accade anche in altri prodotti simili (come l’episodio speciale di Black Mirror Bandersnatch) o nei videogiochi interattivi a scelte multiple (pensate ad esempio a Heavy Rain o The Dark Pictures Anthology), non tutte le scelte prese andranno a modificare la storia in modo sensibile. Si tratta di una scelta ponderata che serve per creare quel pathos prima di spingere il pulsante relativo alla propria scelta: ciò che sto per fare è una inezia, oppure rischio di mandare tutto all’aria?

Poiché Ham e Pud sono una cagnolina e un gatto, di base non è che vadano molto d’accordo, anzi… Questo significa, quindi, che hanno anche idee molto diverse su cosa fare per ristabilire l’ordine dopo il glitch. Senza scendere troppo nei dettagli del racconto, dopo le scelte iniziali i giocatori/spettatori potranno decidere se seguire il piano di Ham o quello di Pud. Questa scelta sarà decisamente impattante, ma niente paura: potrete riprovare tutte le volte che volete per scoprire nuove diramazioni della storia! Va comunque precisato che, non trattandosi di un prodotto per adulti come il già citato Bandersnatch, Dove Sono gli Umani? non prevede un numero troppo elevato di tentativi prima di giungere al tanto agognato lieto fine, ma anche dopo averlo raggiunto vi consigliamo di rigiocarci: tante sorprese divertenti vi aspettano ancora!

Se dal punto di vista narrativo siamo di fronte a un film animato di fantascienza molto ben scritto, dal punto di vista visivo il character design presenta una propria identità ben marcata, rispecchiando lo stile grafico di Pinky Malinky. I colori sono spesso molto accesi e vivaci e c’è una netta predilezione per le tonalità fredde, soprattutto del blu, colore che fa pensare al cielo, allo spazio. Audace e divertente, Dove Sono gli Umani? è un ottimo film di animazione interattivo per bambini che riserva tante sorprese inaspettate anche a un pubblico più adulto.

