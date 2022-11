Neanche il tempo di finire che già subito inizia una nuova giornata di Serie A TIM 2022/23, infatti dopo il turno infrasettimanale ritorna un altro finesettimana all’insegna delle grandi partite. Tra le partite più attese spicca Atalanta – Inter di domenica 13 novembre 2022 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d’inizio è atteso per le ore 12:30.

Prima della sosta per i Mondiali in Qatar, l’Atalanta reduce da due brutte sconfitte consecutive, incontra l’Inter reduce da una brutta sconfitta contro la Juventus e da una vittoria netta contro il Bologna. L’Atalanta attualmente ricopre la quinta posizione, perdendo quindi il ruolo di prima inseguitrice del Napoli capolista, l’Inter invece ha sorpassato proprio i bergamaschi in classifica, raggiungendo la quarta pozione a pari punti sia della Lazio che dell’Atalanta. Insomma, si prospetta una partita di altissimo livello per proseguire il sogno scudetto, ricordando che nello scorso campionato entrambe le partite finirono con un pareggio.

Dove vedere la partita?

Atalanta – Inter, quindi, si giocherà domenica 13 novembre 2022 al Gewiss Stadium di Bergamo con il fischio d’inizio atteso per le 12:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Atalanta scenderà in campo con il 3-4-1-2 con Lookman e Højlund in attacco davanti a Malinovskyi. Al centrocampo vi saranno sicuramente Hateboer, Ederson, Koopmeiners e Maehle mentre in difesa probabilmente scenderanno in campo Toloi, Demiral e Scalvini.

L’Inter sfrutterà il consueto 3-5-2 con l’attacco sicuramente formato di Lautaro e Dzeko. Al centrocampo, invece, dovrebbero essere confermati Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, mentre in difesa solito ballottaggio tra Acerbi e De Vrij accanto a Skriniar e Bastoni.

Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Malinovskyi; Lookman, Højlund Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko

Come vedere Atalanta – Inter se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.