Dopo uno scoppiettante inizio di campionato di Serie A TIM, ecco che le squadre si preparano per la seconda attesa giornata. Tra le partite più attese vi è certamente il big match Atalanta – Milan che si giocherà domenica 21 agosto 2022 allo Gewiss Stadium di Bergamo con il fischio d’inizio fissato per le ore 20:45.

Entrambe le squadre hanno vinto nella prima giornata, ma una ha convinto l’altra un po’ meno. L’Atalanta ha battuto la Sampdoria con due reti a zero in casa di quest’ultima dimostrando di avere ancora un buon gioco e di essere una forza indiscussa anche in questo nuovo anno di Serie A. Il Milan, invece, ha avuto qualche difficoltà in più in casa contro l’Udinese vincendo con il risultato finale di 4 a 2, ma soffrendo soprattutto nel primo tempo. Nonostante ciò entrambe saranno determinate a continuare a vincere, soprattutto i rossoneri che devono cercare di riconfermarsi Campioni d’Italia.

Dove vedere la partita?

La partita Atalanta – Milan si giocherà, quindi, domenica 21 agosto 2022 allo Gewiss Stadium di Bergamo con il fischio d’inizio fissato per le ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà di Riccardo Montolivo.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini dovrebbe presentarsi con un modulo 3-4-1-2 con Muriel e Zapata coppia d’attacco davanti a Pasalic, al centrocampo Maehle, Koopmeiners, De Roon e Hateboer mentre Okoli, Toloi e Djimsiti in difesa.

Il Milan di Stefano Pioli, invece, dovrebbe entrare in campo con il modulo 4-2-3-1 con Giroud unica punta d’attacco davanti a Diaz, Messias e Leao. Al centrocampo, invece, spazio per Krunic e Bennacer mentre in difesa dovrebbero esserci Hernandez, Kalulu, Tomori e Calabria.