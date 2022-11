Ritorna la UEFA Champions League 2022/23 con le ultime partite della fase a gironi. Tra le partite più attese spicca sicuramente Bayern Monaco – Inter, valevole per il Gruppo C, di martedì 1 novembre 2022 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il calcio d’inizio è atteso alle ore 21:00.

I nerazzurri arrivano in Germania sicuri della loro qualificazione agli ottavi di finale grazie al 4 a 0 rifilato al Viktoria Plzen. Lo farà da seconda del girone dietro proprio al Bayern Monaco che ha vinto tutte le cinque partite giocate finora. Nella partita di andata a San Siro non c’è stata storia per l’Inter che si è vista battere per 2 a 0 anche a causa di una sfortunata autorete di D’Ambrosio. A nessuna delle due squadre interessa realmente vincere per proseguire il sogno europeo, ma tre punti farebbero ben felici la squadra e sicuramente i tifosi.

Dove vedere la partita?

Bayern Monaco – Inter, quindi, si giocherà martedì 1° novembre 2022 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. La partita potrà essere vista sia su Sky che in chiaro su Mediaset su Canale 5. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport Football e sul canale numero 252 del satellite o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, vi è anche la possibilità di seguirla in streaming gratuito sfruttando l’applicazione o il sito browser Sportmediaset.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Bayern Monaco scenderà in campo con il 4-2-3-1 con Tel unica punta d’attacco davanti a Gnabry, Gravenberch e Coman. Al centrocampo vi saranno gli instancabili Sabitzer e Kimmich mentre in difesa quasi certi Mazraoui, Pavard, Upamecano e Stanisic.

Nerazzurri, invece, col classico 3-5-2 con Correa e Lautaro Martinez in attacco con la possibilità di far entrare Carboni. Al centrocampo Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Gosens mentre in difesa vi saranno Skriniar, De Vrij e Acerbi.