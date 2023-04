La UEFA Champions League entra nel vivo con i quarti di finale e tutti gli occhi sono puntati al match Benfica – Inter di martedì 11 aprile 2023 allo stadio Da Luz di Lisbona. Il fischio d’inizio è atteso per le ore 21:00 contemporaneamente all’altro big match Manchester City Bayern Monaco.

I nerazzurri scenderanno nel campo dei portoghesi con la mente poco tranquilla considerando la complessità della partita e le enormi difficoltà in campionato dove la vittoria manca dal 5 marzo. Nonostante i mille problemi con tanto di dubbi sulla permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina, l’Inter dovrà vedersela con il Benfica saldamente ancorato al primo posto nella Primeira Liga sconfitta recentemente solo dal Porto seconda in classifica. La partita sarà impegnativa, anche se le statistiche sono favorevoli per l’italiana: il Benfica non ha mai vinto contro l’Inter nei tre precedenti incontri.

Dove vedere la partita?

Benfica – Inter, quindi, si giocherà martedì 11 aprile 2023 allo stadio Da Luz di Lisbona con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. La partita potrà essere vista sia su Sky che in chiaro su Mediaset su Canale 5. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport Football e sul canale numero 252 del satellite o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, vi è anche la possibilità di seguirla in streaming gratuito sfruttando l’applicazione o il sito browser Sportmediaset.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Benfica scenderà in campo con il 4-2-3-1 con l’importante assenza di Otamendi. Punta d’attacco ci sarà Ramos davanti all’ex Joao Mario, Rafa Silva e Aursnes. Al centrocampo, invece, vi saranno Florentino e Chiquinho mentre in difesa il quartetto sarà composto da Gilberto, Antonio Silva, Morato e Grimaldo.

L’Inter, invece, sfrutterà l’ormai classico 3-5-2 con l’attacco formato dalla coppia Lautaro e Dzeko, il centrocampo invece ci saranno Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan e Dimarco mentre in difesa Darmian, Acerbi e Bastoni con Skriniar ancora fuori dai giochi.

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Ramos

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko

Come vedere Benfica – Inter se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di Sky, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.