Ritorna la UEFA Champions League 2022/23 e con essa l’attesissima partita Benfica – Juventus valevole per il Gruppo H. Il match si giocherà martedì 25 ottobre 2022 allo stadio Da Luz di Lisbona con il fischio d’inizio atteso per le ore 21:00.

La Juventus è obbligata a vincere se vuole sperare di superare la fase a gironi e andare agli ottavi di finale. La qualificazione sarebbe ugualmente complessa, perché avendo solo 3 punti, anche in caso di vittoria con il Benfica dovrebbe vincere anche con il PSG e sperare che il Maccabi Haifa fermi una tra la portoghese e la francese. Il Benfica, attualmente, è invece al secondo posto a pari merito con il PSG ovvero a +5 dalla Juventus. I precedenti tra le due squadre, purtroppo, non sono positivi per i bianconeri: oltre alla recente sconfitta all’Allianz Stadium, la Juventus ha vinto solo una delle sette partite giocate contro i portoghesi ed è datata ben 1992/93.

Dove vedere la partita?

Benfica – Juventus, quindi, si giocherà martedì 25 ottobre 2022 allo stadio Da Luz di Lisbona con il fischio d’inizio fissato per le ore 21:00. La partita potrà essere vista sia su Sky che in chiaro su Mediaset su Canale 5. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport Football e sul canale numero 252 del satellite o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, vi è anche la possibilità di seguirla in streaming gratuito sfruttando l’applicazione o il sito browser Sportmediaset.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Benfica scenderà in campo con il 4-2-3-1 con Gonçalo Ramos punta d’attacco davanti a David Neres, Rafa Silva e Joao Mario. Al centrocampo, invece, vi saranno Florentino e Fernandez, mentre in difesa spazio per Bah, Silva, Otamendi e Grimaldo.

La Juventus, invece, dovrebbe confermare il 3-5-2 con Vlahovic e Milik in attacco, Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic al centrocampo e Danilo, Bonucci e Alex Sandro in difesa.