Arriva la ventiquattresima giornata di Serie A TIM e tra le partite più attese spicca Bologna – Inter di domenica 26 febbraio 2023 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 12:30.

Il Bologna, allenato dall’ex Thiago Motta, dista dai nerazzurri ben quindici punti in classifica, ma i romagnoli sono sempre stati una spina nel fianco dei milanesi soprattutto dopo che il 27 aprile 2022 hanno decretato la perdita dello scudetto di quest’ultimi. L’Inter, invece, viene da un’importante vittoria contro il Porto all’andata degli ottavi di UEFA Champions League e da un’altrettanto importante vittoria in campionato contro l’Udinese. Il sogno scudetto è alquanto lontano considerando i 15 punti di distanza dal Napoli capolista, ma un’eventuale vittoria potrebbe consolidare la seconda posizione e un posto nella prossima Champions League.

Dove vedere la partita?

Bologna – Inter, quindi, si disputerà domenica 26 febbraio 2023 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna con il calcio d’inizio fissato alle ore 12:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Su DAZN la telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Su Sky saranno Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti a raccontare la partita del Dall’Ara.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Bologna dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 con Barrow punta d’attacco visto che Arnautovic è ancora infortunato, davanti a Ferguson, Soriano e Orsolini. Al centrocampo vi saranno Schouten e Dominguez mentre in difesa quasi certi Posch, Sosa, Lucumì e Cambiaso.

L’Inter, invece, sfrutterà l’ormai classico 3-5-2 con Lukaku e Lautaro in attacco davanti a un centrocampo ancora molto incerto. Brozovic potrebbe ripartire da titolare, insieme a Barella e Dimarco, ma restano ancora dubbi su Darmian o Dumfries e su Calhanoglu o Mkhitaryan. In difesa, invece, abbastanza certi Skriniar, Acerbi e Bastoni anche se potrebbe esserci il dubbio De Vrij.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow

Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro

Come vedere Bologna – Inter se siete all’estero

