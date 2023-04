La trentaduesima giornata di Serie A TIM è alle porte e tra le partite più attese spicca Bologna – Juventus di domenica 30 aprile 2023 allo stadio Dall’Ara di Bologna. Il fischio d’inizio è atteso per le ore 20:45.

La Juventus arriverà a Bologna in cerca di riscatto dopo un periodo davvero nero: tre sconfitte consecutive in campionato contro Lazio, Sassuolo e Napoli e una prestazione deludente con conseguente uscita dalla Coppa Italia contro l’Inter. Attualmente, grazie alla restituzione dei 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, ricopre la terza posizione con 59 punti, ma la zona Champions è agguerrita e un altro passo falso significherebbe dimenticarla. Il Bologna, invece, ha perso contro il Verona nell’ultima giornata, ma è riuscita a pareggiare contro Lazio e Milan e vincere contro l’Inter. La partita non sarà semplice per nessuna delle due squadre e regalerà sicuramente molti colpi di scena.

Bologna – Juventus, quindi, si giocherà allo Stadio Dall’Ara di Bologna domenica 30 aprile 2023 con il calcio d’inizio atteso alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Bologna scenderà in campo con il 4-3-3 con Barrow, Zirkzee e Orsolini in attacco, Ferguson, Schouten e Dominguez al centrocampo e il quartetto di difesa composto da Posch, Soumaoro, Lucumì e Kyriakopoulos.

La Juventus, invece, sfrutterà il 3-5-2 con numerosi cambi rispetto alla partita contro l’Inter. In attacco vi saranno Di Maria e Milik anche se resta il dubbio Vlahovic, al centrocampo invece spazio per Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic mentre in difesa tornano Gatti, Bremer e Danilo. Portiere titolare Szczesny invece di Perin.