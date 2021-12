Dove vedere Bologna – Juventus in TV e streaming

La squadra di Massimiliano Allegri si prepara a scontrarsi contro il Bologna in occasione della diciottesima giornata di Serie A TIM. Bologna – Juventus si affronteranno sul palcoscenico del Renato Dall’Ara di Bologna sabato 18 dicembre e il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:00.

I rossoblù si preparano a ricevere la Juventus cercando di mettersi alle spalle le due sconfitte contro la Fiorentina e il Torino. Bisogna anche sapere che purtroppo gli emiliani non battono la Juventus in casa dal lontano 1998-1999. I bianconeri, invece, non stanno passando un bel periodo avendo perso parecchi punti nelle ultime partite e rimanendo bloccati nella sesta posizione con la Roma a quota 28 punti.

Bologna e Juventus si affronteranno nello stadio Renato Dall'Ara di Bologna e il match si giocherà sabato 18 dicembre con il calcio d'inizio fissato per le ore 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l'app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata a Edoardo Testoni mentre il commentatore tecnico scelto per la partita del Dall’Ara sarà invece Simone Tiribocchi.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, il Bologna potrebbe presentarsi con il modulo 3-4-2-1 con Arnautovic unica punta d’attacco davanti a Soriano e Barrow. Al centrocampo, invece, vi saranno sicuramente De Silvestri, Dominguez, Svanberg e Hickey mentre in difesa ci sono Soumaoro, Medel e Theathe.

Per Allegri, invece, le scelte sono quasi obbligate con il modulo 4-4-2: Morata e Kean in attacco, Cuadrado, Bentancur, Rabiot e Bernardeschi al centrocampo e De Sciglio, De Ligt, Bonucci e Pellegrini in difesa.