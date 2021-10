Dove vedere Bologna – Milan in TV e streaming

Il campionato di Serie A TIM è pronto a tornare con la nona giornata. Tra le sfide più interessanti c’è Bologna – Milan di sabato 23 ottobre alle ore 20:45 che si giocherà al Dall’Ara di Bologna. I padroni di casa sembrano essersi rivitalizzati e affrontano i rossoneri secondi in classifica dato che attualmente non hanno perso nemmeno una partita.

La vittoria contro la Lazio per 3-0 sembra aver cambiato la mentalità del Bologna. La squadra di Mihajlovic pare aver ritrovato l’entusiasmo giusto e la consapevolezza delle proprie qualità. Un giocatore in particolare, quello più in forma in questo momento: Musa Barrow, da cui Sinisa si aspetta sempre di più, nonostante la giovane età. Dall’altra parte, però, ci sarà il Milan che non può permettersi passi falsi, visto che il Napoli primo in classifica non si è ancora fermato in questo campionato e ogni punto perso può risultare fatale.

Dove vedere la partita?

La partita Bologna – Milan di sabato 23 ottobre alle 20:45 potrà essere seguita sia su Sky che su DAZN. La sfida sarà visibile tramite l’applicazione di DAZN, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, e anche per console e smart tv. Il match rientra anche tra le partite in coesclusiva con Sky, quindi sarà visibile tramite il decoder dell’emittente satellitare, o tramite l’applicazione di Sky Go e NOW, disponibile per tutti i dispositivi mobili.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Sinisa Mihajlovic conferma lo schieramento 3-4-2-1 con i tre difensori centrali. De Silvestri e Hickey saranno presenti sulle corsie laterali, mentre Barrow e Soriano sono i due centrocampisti alle spalle dell’unica punta Arnautovic.

Stefano Pioli, invece, pare abbia recuperato Ibrahimovic, entrato a gara in corso contro il Verona quindi ciò significa che anche a Bologna potrebbe ripetersi la staffetta con Giroud. La sua formazione potrebbe essere un 4-2-3-1 ed è da valutare Brahim Diaz, fuori Theo Hernandez, Maignan, Florenzi, Bakayoko, Plizzari e Messias.