Dove vedere Chelsea – Juventus in TV e streaming

La Juventus è già matematicamente qualificata agli ottavi di Champions League, ma farà di tutto per continuare la striscia di gare positive dato che ha vinto ben quattro partite su quattro giocate. Nella gara di andata, tra l’altro, i bianconeri hanno sconfitto il Chelsea per 1 a 0 pertanto non si faranno trovare impreparati. Stessa cosa, però, varrà per i Blues che proveranno a prendersi la rivincita e a conquistare il primo posto nel girone.

Dove vedere la partita?

Chelsea e Juventus si affronteranno martedì 23 novembre 2021 a Londra alle ore 21:00. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21:00 e la partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione. Qualora, invece, voleste vederlo in chiaro questa verrà trasmessa da Mediaset su Canale 5. Per quanto riguarda Sky, il commento del match è affidato a Federico Zancan e Giancarlo Marocchi. Saranno invece Riccardo Trevisani e Massimo Paganin le due voci di Mediaset.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Tuchel potrebbe proporre un 3-4-2-1 con Ziyech, Mount alle spalle di Havertz in attacco, Azpilicueta, Kante, Jorginho e Alonso al centrocampo e Christensen, Thiago Silva, Rudiger in difesa.

La Juventus di Allegri, invece, si presenterà sicuramente con il classico 4-4-2 con Kean e Morata in attacco, Chiesa, McKennie, Locatelli e Rabiot al centrocampo e Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro in difesa.