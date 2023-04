Ritorna la Serie A TIM 2022/23 con la sua trentunesima giornata e tra le partite più attese spicca Empoli – Inter di domenica 23 aprile 2023 allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Il fischio d’inizio è atteso per le 12:30.

L’Inter volerà in Toscana felice di aver raggiunto l’ambita semifinale di UEFA Champions League pertanto questo slancio europeo potrebbe far riemergere la squadra anche in campionato. Finora, infatti, non arriva una vittoria dal 5 marzo e la situazione classifica è molto delicata per quanto riguarda la qualificazione in Champions per l’anno prossimo. I nerazzurri sono obbligati a vincere, tuttavia anche l’Empoli deve fare di tutto per incrementare il vantaggio sulla zona retrocessione visto che il terzultimo posto dista “appena” 9 punti.

Dove vedere la partita?

Empoli – Inter, quindi, si giocherà domenica 23 aprile 2023 allo stadio Carlo Castellani di Empoli con il calcio d’inizio fissato alle ore 12:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

La telecronaca su DAZN sarà effettuata da Ricky Buscaglia insieme al commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Su Sky, invece, vi saranno Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Empoli si affiderà al 4-3-1-2 con Caputo e Cambiaghi (in vantaggio su Piccoli) in attacco davanti a Baldanzi nella trequarti. Al centrocampo vi saranno Fazzini (o Akpa Akpro) insieme a Marin e Bandinelli mentre in difesa certi Ebuehi, Luperto e Walukiewicz al posto dell’assente De Winter. Segnaliamo inoltre che in porta vi sarà Perisan per sostituire ancora Vicario.

L’Inter continuerà a non abbandonare il 3-5-2, ma restano i classici dubbi per l’attacco: la coppia Lautaro – Dzeko sembra la più accreditata al momento. Al centrocampo possibile posto da titolare per Calhanoglu insieme a Dumfries, Barella, Brozovic e Gosens. In difesa resta indisponibile Skriniar, quindi vi saranno Darmian, Acerbi e Bastoni.

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi

Come vedere Empoli – Inter se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.