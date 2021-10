Dove vedere Empoli – Inter in TV e streaming

L’Inter, reduce dal pareggio contro la Juventus nel posticipo della nona giornata di Serie A TIM, è pronta a sfidare l’Empoli allo stadio Carlo Castellani alle ore 20:45 di mercoledì 27 ottobre 2021.

I toscani vengono da una convincente vittoria contro la Salernitana, tuttavia la sfida sembra molto complessa perché finora tutte le partite in casa contro l’Inter l’hanno vista soffrire parecchio. La squadra di Simone Inzaghi ha già ampiamente dimostrato di avere le forze per puntare in alto in classifica, tuttavia ha anche avuto qualche basso soprattutto nelle ultime partite. In ogni caso l’Empoli è attualmente nono in classifica con 12 punti mentre l’Inter è terza a quota 18 punti.

Dove vedere la partita?

Empoli – Inter si gioca, quindi, mercoledì 27 ottobre 2021 allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli: fischio d’inizio della partita alle ore 20:45. La partita tra Empoli ed Inter sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Altra opzione, è quella dell’utilizzo del TIMVISION BOX. Su DAZN sarà Riccardo Mancini ad effettuare la telecronaca, coadiuvato da Marco Parolo al commento tecnico. Su Sky telecronaca di Riccardo Gentile e commento di Giancarlo Marocchi.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda la formazione dell’Empoli, il modulo dovrebbe essere un 4-3-2-1 con Cutrone e Pinamonti in attacco, Henderson sulla trequarti, Haas, Ricci e Bandinelli al centrocampo e Stojanovic, Ismajli, Luperto e Marchizza in difesa.

L’Inter, invece, dovrebbe presentarsi con il classico 3-5-2 con Lautaro e Sanchez in attacco, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Dimarco al centrocampo e Skriniar, de Vrij e Bastoni come tridente di difesa.