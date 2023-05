Arriva la trentaseiesima giornata di Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese spicca Empoli – Juventus di lunedì 22 maggio 2023 allo stadio Castellani di Empoli. Il calcio d’inizio è fissato per ore 20:45.

L’Empoli scenderà in campo forte di un periodo molto positivo grazie ai 7 punti raccolti in ben tre gare contro Bologna, Salernitana e Sampdoria. La Juventus, invece, è reduce da tre vittore consecutive in campionato, ma anche dall’uscita dall’Europa League per mano del Siviglia. I bianconeri, tuttavia, hanno bisogno di altri punti per sperare nella qualificazione alla prossima Champions League anche perché manca il pronunciamento della giustizia sportiva sul caso plusvalenze.

Dove vedere la partita?

Empoli – Juventus, quindi, si giocherà lunedì 22 maggio 2023 allo Stadio Castellani di Empoli con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Empoli scenderà in campo con il 4-3-3 senza Winter e Baldanzi. In attacco, quindi, vi saranno Pjaca, Caputo e Cambiaghi, al centrocampo spazio per Akpa-Akpro, Marin e Bandinelli mentre in difesa quasi certi Ebuehi, Walukiewicz, Luperto e Parisi.

La Juventus, invece, si affiderà al 3-5-2 con Chiesa e Vlahovic in attacco, Barbieri, Miretti, Locatelli, Rabiot e Iling Jr. al centrocampo e difesa a tre con Gatti, Bremer e Alex Sandro.