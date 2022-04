Arriva la 34esima giornata di Serie A TIM e tra le partite più interessanti c’è sicuramente Empoli – Napoli di domenica 24 aprile 2022 ore 15:00 allo Stadio Carlo Castellani della cittadina toscana.

Il Napoli, dopo i recenti risultati negativi registrati contro la Fiorentina e la Roma, potrebbe aver già sancito la fine della corsa scudetto, ma non è detta l’ultima parola e farà di tutto per restare a galla anche perché le partite in trasferta sono state, finora, il vero bottino di punti della squadra partenopea: 37 punti su 16 partite giocate contro i 30 punti su 17 match giocati in casa. L’Empoli, invece, deve cercare di cambiare il trend negativo attuale che lo porta a essere una delle peggiori squadre tra i principali campionati europei: solo pareggi e sconfitte, non vincono dal 12 dicembre quando vinsero proprio contro il Napoli.

Dove vedere la partita?

Empoli – Napoli, quindi, si giocherà domenica 24 aprile 2022 ore 15:00 allo Stadio Carlo Castellani della cittadina toscana. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Empoli si presenterà con un modulo 4-3-2-1 con Pinamonti unica punta d’attacco davanti a Henderson e Bajrami, mentre al centrocampo ci saranno Zurkowski, Asllani e Bandinelli e in difesa Stojanovic, Romagnoli, Luperto e Parisi.

Il Napoli, invece, sfrutterà il canonico modulo 4-3-3 con Lozano, Osimhen e Insigne in attacco, Anguissa, Ruiz e Zielinski al centrocampo e Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui in difesa. Non ci sarà Koulibaly a causa della squalifica.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti

