La quinta giornata di Serie A TIM 2022/23 proporrà vari match di alto livello tra cui il Fiorentina – Juventus. La partita si giocherà sabato 3 settembre 2022 allo stadio Artemio Franchi di Firenze con il calcio d’inizio fissato alle ore 15:00.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano sta vivendo un periodo tutt’altro che positivo con non poche difficoltà nel reparto offensivo e una serie di risultati negativi che la tengono a quota 5 punti merito di due pareggi e una sola vittoria. La Juventus di Massimiliano Allegri, invece, al momento è una delle poche a non aver perso nemmeno una partita, ma ha comunque registrato due pareggi e due vittorie che la fissano a quota 8 punti. Entrambe le squadre cercheranno, ovviamente, la vittoria anche perché si tratta di una sfida sentitissima soprattutto per la presenza del grande ex Vlahovic.

Dove vedere la partita?

Fiorentina – Juventus, anticipo del quinto turno di Serie A, si giocherà sabato 3 settembre 2022 allo stadio Artemio Franchi di Firenze con il fischio d’inizio fissato alle ore 15:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Fiorentina sicuramente scenderà in campo con il modulo 4-3-3 che vedrà in attacco Ikoné, Jovic e Sottil, al centrocampo Barak, Amrabat e Maleh mentre in difesa Dodo, Milenkovic, Igor e Biraghi.

La Juventus, invece, potrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 con Vlahovic unica punta d’attacco supportato da Cuadrado, Miretti e Kostic. Al centrocampo Locatelli e un probabile Paredes alla sua prima partita in bianconero, mentre in difesa quasi certi De Sciglio, Danilo, Bremer e Alex Sandro.