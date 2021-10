Dove vedere Fiorentina – Napoli in TV e streaming

La settima giornata del campionato di Serie A TIM vedrà delle interessanti partite, ma una delle più attese è senz’altro Fiorentina – Napoli di domenica 3 ottobre 2021 alle ore 18.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Il match in questione vedrà due formazioni che stanno attraversando un buon momento di forma e hanno iniziato la stagione con risultati positivi (i partenopei soprattutto). I viola hanno ritrovato l’entusiasmo dopo tanti anni di più bassi che alti grazie all’arrivo in panchina di Vincenzo Italiano. Attualmente si trova quinta in campionato con 4 vittore e due sconfitte. Il Napoli di Luciano Spalletti, invece, sta ampiamente dimostrando di essere una squadra capace di poter lottare per raggiungere gli obiettivi più importanti. Attualmente si trova da sola in testa alla classifica con un punteggio pieno avendo vinto 6 partite su 6.

Dove vedere la partita?

Fiorentina-Napoli, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A TIM, è in programma domenica 3 ottobre 2021. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18.00 e può essere visto in diretta e in esclusiva solo su DAZN. Si può vedere sia in tv sfruttando una moderna Smart TV o collegando a una qualsiasi televisione delle console di gioco come PlayStation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple Tv Box o DAZN Tv Box. Il derby sarà trasmesso anche in streaming collegandosi al sito ufficiale di DAZN oppure scaricando l’applicazione su smartphone, tablet o laptop.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Fiorentina di Italiano dovrebbe presentarsi con un 4-3-3 composto dalle certezze Callejon, Vlahovic e Sottil in attacco. Al centrocampo il tridente dovrebbe vedere Bonaventura, Torreira e Duncan, mentre in difesa spazio per Odriozola, Milenkovic, Nastasic e Biraghi.

Per gli azzurri di Spalletti, il modulo dovrebbe essere il classico 4-2-3-1 con l’ormai certezza Osimhen come unica punta d’attacco. Sulle retrovie dovrebbero essere confermati Politano, Zielinski e Insigne, mentre al centrocampo potrebbero comparire Zambo Anguissa e Fabian Ruiz. La difesa, invece, dovrebbe essere protetta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui.

Fiorentina (4-3-3) : Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.

: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zambo Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.