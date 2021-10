Dove vedere il MotoGP di Misano in TV e streaming

L’importantissimo e stupendo Misano World Circuit Marco Simoncelli è nuovamente pronto a riaccogliere il grande pubblico appassionato di motori per il terzultimo round del Gran Premio di MotoGP 2021, denominato per l’occasione il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. La gara si terrà alle 14:00 di domenica 24 ottobre 2021, ma sarà un weekend intero all’insegna della velocità.

Il prossimo GP ospiterà un nuovo capitolo del duello per il campione della MotoGP tra il leader Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) e Francesco Bagnaia (Lenovo Ducati), ma anche la memorabile e importantissima ultima apparizione agonistica di Valentino Rossi (Petronas SRT Yamaha) su due ruote in Italia prima dell’annunciato addio. Si tratta del sedicesimo appuntamento stagionale a più di un mese di distanza dal GP di San Marino e della Riviera di Rimini che si è disputato in questa stessa pista dove ha vinto Bagnaia.

Dove vedere la gara?

L’imminente weekend di Misano si svolgerà secondo gli abituali orari delle tappe europee, con le qualifiche della MotoGP che scatteranno a partire dalle 14:10 del sabato, subito dopo le FP4, e la gara alle 14:00 della domenica, dopo quelle della Moto3 alle 11:00 e della Moto2 alle 12:20. L’Intero weekend del GP dell’Emilia Romagna sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky e su DAZN. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, ma in differita, su TV8 alle 23:00 (Canale 108 del digitale terrestre). Il Gran Premio d’Italia sarà anche disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su PC, smartphone, Smart TV, dispositivi Smart, console e tablet tramite installazione dell’app, su DAZN (nel medesimo modo di Sky e SkyGo) e nella sezione streaming del sito web di TV8.

Il programma completo

Venerdì 22 ottobre

09:55 – Prove libere 1

14:10 – Prove libere 2

Sabato 23 ottobre

09:55 – Prove libere 3

13:30 – Prove libere 4

14:10 – Qualifiche

Domenica 24 ottobre

09:40 – Warm Up

14:00 – Gara