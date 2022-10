Ritorna la UEFA Champions League 2022/23 e con essa anche l’importante partita, valevole per il Gruppo C, Inter – Barcellona di martedì 4 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano.

Si tratta di una sfida importantissima per l’Inter, reduce da due brutte sconfitte in campionato e un’altra importante sconfitta all’esordio in Champions con l’unica vittoria registrata solo contro il Viktoria Plzen. Battere il Barcellona significa continuare il sogno europeo, perdere significa rischiare di non poter raggiungere gli ottavi di finale. Il Barcellona, infatti, ha gli stessi punti dei nerazzurri dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco capolista del Gruppo. Le statistiche, purtroppo, non sono felici per l’Inter: delle 14 partite giocate contro il Barcellona, i nerazzurri ne hanno vinte solo due.

Dove vedere la partita?

Inter – Barcellona, quindi, si giocherà martedì 4 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. La partita potrà essere vista sia su Sky che in chiaro su Mediaset su Canale 5. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, vi è anche la possibilità di seguirla in streaming gratuito sfruttando l’applicazione o il sito browser Sportmediaset.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter scenderà in campo con il consueto modulo 3-5-2 con Lautaro Martinez e Correa in attacco, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco al centrocampo e Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. In porta, invece, ritorna Onana.

Il Barcellona si presenterà con un 4-3-3 con l’attacco composto dai temibilissimi Raphinha, Lewandowski e Dembélé, il centrocampo con Gavi, Busquets e Pedri e la difesa con Sergi Roberto, Piqué, Christensen e Marcos Alonso.