La UEFA Champions League 2022/23 ha inizio e tra le prime partite spicca senza ombra di dubbio Inter – Bayern Monaco nella prima giornata del Gruppo C. Il match è in programma mercoledì 7 settembre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il fischio d’inizio fissato alle ore 21:00.

La sfida tra Inter e Bayern Monaco è un classico della Champions League. Le due squadre si sono incontrate già cinque volte registrando ben due vittorie per parte e un pareggio. L’ultimo incontro risale alla stagione 2010/11, ovvero dopo lo storico Triplete, quando i nerazzurri passarono ai quarti di finale grazie alla prodezza di Pandev che fece vincere l’Inter per 3 a 2. Attualmente, comunque, la squadra di Simone Inzaghi proviene da un campionato altisonante con 9 punti conquistati in 5 partite, ma due brutte sconfitte con Lazio e soprattutto Milan. Anche il Bayern Monaco non sta passando un bel periodo con due pareggi consecutivi con il Borussia Monchengladbach e soprattutto l’inaspettato Union Berlino.

Dove vedere la partita?

Inter – Bayern Monaco si giocherà, quindi, mercoledì 7 settembre 2022 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 21.00. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter conferma il 3-5-2 come modulo, ma ci saranno due cambi sostanziali. Il primo è in attacco che vedrà Lautaro e Dzeko al posto di Correa e dell’infortunato Lukaku. Il secondo al centrocampo, con Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Dimarco al posto di Gosens. In difesa sicuri Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Il Bayern Monaco, invece, entrerà in campo con un 4-2-3-1 con Mané in attacco supportato da Musiala, Muller e Gnabry. Al centrocampo vi saranno Kimmich e Sabitzer mentre in difesa Pavard, De Ligt, Hernandez e Davis.