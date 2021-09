Dove vedere Inter – Bologna in TV e streaming

L’Inter, dopo un buon inizio di campionato Serie A TIM, ha subito un pareggio a Genova contro la Sampdoria e una brutta sconfitta in casa all’esordio in Champions League contro il Real Madrid. Sabato 18 settembre alle ore 18, sempre in casa, Simone Inzaghi dovrà riprendere in mano le redini per vincere contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic.

Il Bologna, d’altro canto, ha avuto anche lei un ottimo inizio di campionato con due vittorie (Salernitana e Verona) e un pareggio di classe contro l’Atalanta. Al momento, infatti, sia l’Inter che la squadra bolognese sono appaiate in classifica a quota 7 punti. Nella passata stagione, però, l’Inter aveva battuta in entrambe le occasioni il Bologna: prima per 3-1 grazie a Lukaku e alla doppietta di Hakimi e poi per 1 a 0 grazie sempre a Lukaku.

Dove vedere la partita?

sabato 18 settembre di pomeriggio alle ore 18:00 a San Siro. Il match sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva da DAZN. Tutti gli abbonati potranno assistere alla partita scaricando l'app su una moderna smart tv, oppure attraverso una console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), o ancora con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, tablet, smartphone e PC. La telecronaca di Inter-Bologna sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre la seconda voce sarà di Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le possibili formazioni, l'unica certezza è che l'Inter dovrà rinunciare a Stefano Sensi che ha subito un grosso infortunio contro la Sampdoria: distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro pari a quasi un mese di stop. Al contempo, però, Inzaghi recupera Bastoni che potrebbe essere nuovamente presente dietro Lautaro Martinez e Dzeko come nella partita contro il Real Madrid.

Nel Bologna, invece, è fuori Schouten che dovrebbe essere sostituito da Dominguez al fianco di Svanberg. Sulla trequarti Barrow è di nuovo favorito su Sansone per il ruolo di titolare. Altro ballottaggio al centro campo è quello tra Orsolini e Skov Olsen. Una certezza, invece, dovrebbe essere quella di Arnautovic come unica punta.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic