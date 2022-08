Primo turno infrasettimanale di questo nuovo campionato Serie A TIM 2022/23. Tra le partite più attese spicca certamente Inter – Cremonese di martedì 30 agosto 2022 allo Stadio Meazza di San Siro a Milano con il fischio d’inizio atteso per le ore 20:45.

I nerazzurri sono reduci da una brutta sconfitta in casa della Lazio e cercano certamente il riscatto davanti al pubblico di casa. Gli ospiti, invece, sono al momento a quota zero punti non avendo ottenuto nemmeno un punto utile. Entrambe le squadre, quindi, cercheranno di dare il meglio anche perché, dato curioso, non si affrontano in campionato dagli anni ’90.

Dove vedere la partita?

La sfida che vedrà opposte Inter e Cremonese si giocherà martedì 30 agosto 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con il fischio d’inizio fissato alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Marco Parolo.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter scenderà in campo con il classico 3-5-2 ma in attacco arrivano i primi problemi per Inzaghi: a causa di un risentimento muscolare di Lukaku, in attacco vi saranno Dzeko e Lautaro Martinez. In mezzo Calhanoglu, Barella e Brozovic, con Dimarco e Dumfries esterni. In difesa ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni.

La Cremonese, invece, si presenterà in campo con un 3-4-1-2 con Okereke e Dessers in attacco davanti al trequartista Zanimacchia, Baez, Pickel, Escalante e Valeri al centrocampo e Aiwu, Bianchetti e Vasquez in difesa.