Arriva la ventunesima giornata di Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese spicca indubbiamente Inter – Milan di domenica 5 febbraio 2023 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Il fischio d’inizio è atteso per le 20:45.

Quello tra Inter e Milan sarà il terzo scontro quest’anno tra campionato e Coppa Italia, ma nonostante ciò la partita resta sentitissima. Non solo perché tra le due squadre la rivalità è sempre altissima, ma anche perché in questa fase del campionato potrebbe decretare le residue speranze per proseguire la corsa scudetto dietro l’inarrestabile Napoli. I nerazzurri, infatti, hanno 40 punti in classifica mentre il Milan è subito sotto con 38 punti. In ogni caso, sebbene lo scudetto sia sempre più complicato, c’è sempre la lotta per un posto nella Champions League dell’anno prossimo.

Dove vedere la partita?

Inter – Milan, quindi, si giocherà domenica 5 febbraio 2023 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il fischio d’inizio fissato alle 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, con Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter scenderà in campo con il consueto 3-5-2 con un piccolo cambio in attacco che potrebbe riguardare il ritorno di Dzeko al posto di Lukaku insieme a Lautaro Martinez. Al centrocampo, invece, quasi certi Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco mentre in difesa dovrebbe ritornare Skriniar insieme ad Acerbi e Bastoni.

Il Milan, invece, scenderà in campo con un rinnovato 4-3-3 con Saelemaekers, Giroud e Leão in attacco, Pobega, Tonali e Krunic al centrocampo (niente Bennacer che nei giorni scorsi si è infortunato) e difesa a 4 con Calabria, Kalulu, Kjaer e Theo Hernandez.