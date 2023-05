Partite di ritorno delle semifinali di UEFA Champions League e tutti gli occhi sono puntati su Inter – Milan di martedì 16 maggio 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Il fischio d’inizio è atteso per le ore 21:00.

Altri 90 minuti per decretare il primo finalista della UEFA Champions League 2022/23. Dopo il 2 a 0 per l’Inter dell’andata, i nerazzurri sono a un passo da Istanbul, ma non è detta l’ultima parola. Il Milan, in forte difficoltà anche in campionato, aveva comunque mostrato ampi margini di miglioramento nel secondo tempo e potrebbe ripartire proprio da quella mentalità per provare a ribaltare il risultato. In questa stagione comunque le due squadre si sono già scontrate 4 volte con tre vittorie per i nerazzurri e solo una per i rossoneri.

Dove vedere la partita?

Inter – Milan, quindi, si giocherà martedì 16 maggio 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. La partita potrà essere vista sia su Sky che in chiaro su Mediaset su Canale 5. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport Football e sul canale numero 252 del satellite o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, vi è anche la possibilità di seguirla in streaming gratuito sfruttando l’applicazione o il sito browser Sportmediaset.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, nessun cambiamento particolare per l’Inter. Il modulo sarà sempre il 3-5-2 con Lautaro e Dzeko in attacco, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco al centrocampo e difesa a tre con Darmian, Acerbi e Bastoni. Da tenere in conto Brozovic e Lukaku che partiranno dalla panchina.

Il Milan scenderà in campo con il 4-2-3-1 senza l’infortunato Bennacer, ma con il recupero di Leao importante assente dell’andata. Punta d’attacco sarà Giroud davanti proprio a Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers (o Messias). Al centrocampo spazio per Krunic e Tonali, mentre in difesa vi saranno Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko

Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud

Come vedere Inter – Milan se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di Sky, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.