Ritorna la Serie A TIM 2022/23 con la sua ottava giornata e tra le partite più attese spicca indubbiamente Inter – Roma di sabato 1 ottobre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio programmato per le ore 18:00.

L’Inter ha inaugurato la pausa nazionali con una pesante sconfitta sul campo dell’Udinese e attualmente sono fermi a quota 12 punti con l’unica caratteristica positiva di aver vinto tutte le partite giocate in casa. I giallorossi, a loro volta, vengono da un’altra sfortunata sconfitta contro l’Atalanta, ma in classifica sono a 13 punti. Entrambe le squadre sono, ovviamente, chiamate a guadagnare i 3 preziosi punti: da una parte c’è un Simone Inzaghi a rischio esonero, mentre dall’altra parte l’ex José Mourinho non sarà presente in panchina a causa della squalifica ricevuta proprio contro l’Atalanta.

Dove vedere la partita?

Inter – Roma, quindi, si giocherà sabato 1 ottobre allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio programmato per le ore 18:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter scenderà in campo con il consueto modulo 3-5-2 con Lautaro Martinez e Dzeko in attacco a causa dell’ancora incerto Lukaku. Al centrocampo Brozovic è infortunato, pertanto vi saranno Dumfries e Dimarco sulle fasce, mentre al centro Barella, Asllani o Mkhitaryan e il ripreso Calhanoglu. In difesa, infine, Skriniar, De Vrij o Acerbi e Bastoni.

La Roma, invece, si affiderà al 3-4-2-1 con Abraham in attacco sorretto da Zaniolo e dal rientrante Dybala. Al centrocampo spazio per Celik, Cristante, Pellegrini e Spinazzola, mentre in difesa quasi certi Mancini, Smalling e Ibanez.