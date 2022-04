Arriva la 34esima giornata di Serie A TIM e tra le partite più attese c’è indubbiamente Inter – Roma di sabato 23 aprile 2022 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 18:00.

I nerazzurri dovranno necessariamente vincere per portare avanti il sogno scudetto, ma sulla strada incontreranno l’allenatore dei sogni, José Mourinho, che tornerà per la prima volta a San Siro da avversario. Quest’ultimo ha sempre dichiarato il suo amore per la squadra milanese, ma dovrà metterlo da parte per continuare a inseguire la qualificazione diretta per la prossima Europa League.

Dove vedere la partita?

Inter – Roma, quindi, si giocherà sabato 23 aprile 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il fischio di inizio fissato per le ore 18:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter si presenterà in campo con l’ormai consueto 3-5-2 con Correa e Lautaro Martinez in attacco, ma potrebbe anche essere provata la classica coppia Lautaro e Dzeko. Al centrocampo non dovrebbero esserci dubbi per Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic, ma potrebbe essere provato anche Gosens dopo l’ottima prestazione contro il Milan in Coppa Italia. In difesa, infine, sicuri Skriniar, De Vrij e Bastoni.

La Roma, invece, scenderà in campo probabilmente con un modulo 3-4-2-1 con Abraham unica punta d’attacco davanti a Pellegrini e Mkhitaryan che sostituirà lo squalificato Zaniolo. Al centrocampo nessun dubbio per Karsdorp, Oliveira, Cristante e Zalewski, mentre in difesa ci saranno sicuramente Mancini, Smalling e Kumbulla.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

