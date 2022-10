Ritorna la Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese della decima giornata spicca Inter – Salernitana di domenica 16 ottobre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 12:30.

I nerazzurri vengono da un’importante risultato positivo in Champions League in casa del Barcellona e questo ha ridato slancio alle ambizioni del team anche in campionato. Dopotutto si sono presentati al Camp Nou dopo un’ottima prestazione contro il Sassuolo, quindi una certa ripresa sembra esserci davvero. I granata, a loro volta, hanno annullato una striscia negativa di pareggi e sconfitte proprio nel corso della nona giornata battendo il Verona in pieno recupero. Insomma, entrambe le squadre cercheranno i preziosi tre punti, considerando, però, che le statistiche danno in vantaggio i nerazzurri: nella scorsa stagione, sia all’andata che al ritorno, il risultato è stato di 5 a 0.

Dove vedere la partita?

Inter – Salernitana, quindi, verrà disputata domenica 16 ottobre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio fissato alle ore 12:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Gabriele Giustiniani effettuerà la telecronaca su DAZN con il commento tecnico di Dario Marcolin mentre su Sky ci saranno Maurizio Compagnoni e Giuseppe Bergomi.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter si presenterà in campo con il consueto 3-5-2. In attacco vi saranno Lautaro e Dzeko, al centrocampo invece spazio per Gosens e Asllani insieme a Dumfries, Barella e Calhanoglu. In difesa vi saranno Skriniar, Acerbi e Bastoni, mentre in porta alte probabilità per Onana.

La Salernitana sfrutterà il medesimo modulo degli avversari con Dia e Piatek in attacco, Candreva, Kastanos, L. Coulibaly, Vilhena e Mazzocchi al centrocampo e Bronn, Daniliuc e Gyomber in difesa.

Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Kastanos, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek

Come vedere Inter – Salernitana se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.