Siamo giunti finalmente alla fine del campionato di Serie A TIM 2022. Manca davvero poco a scoprire chi vincerà lo scudetto dato che quest’anno la lotta in vetta è stata più dura che mai. Tra le contendenti vi è l’Inter che dovrà fare i conti con la Sampdoria nella partita che si giocherà domenica 22 maggio allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano alle ore 18:00.

Il destino dell’Inter non è solo nelle sue mani perché tutto sarà deciso anche dalla partita Sassuolo – Milan che si giocherà contemporaneamente. L’obiettivo unico della formazione di Simone Inzaghi è quello di vincere, ma se i rossoneri pareggeranno o vinceranno, sarà tutto inutile perché il titolo di Campione d’Italia sarà di quest’ultimi. La Sampdoria di Giampaolo, al contrario, ha da poco ricevuto la matematica salvezza dopo le sconfitte di Genoa e Cagliari quindi si dovrebbe presentare in campo comunque carica, ma senza particolari obiettivi.

Dove vedere le partite?

Inter – Sampdoria, quindi, si giocherà domenica 22 maggio 2022 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano con il fischio d’inizio fissato alle ore 18:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi, con commento tecnico di Dario Marcolin.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter si presenterà con il consueto 3-5-2 ma questa volta con tutti i giocatori a completa disposizione. In attacco vi dovrebbero essere Dzeko e Lautaro, ma al posto del bosniaco potrebbe entrare anche Correa. Al centrocampo, invece, Darmian dovrebbe entrare al posto di Dumfries, quasi certi invece Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. In difesa, infine, nessun dubbio per Skriniar, de Vrij e Bastoni.

La Sampdoria, invece, dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-5-1 con Caputo unica punta d’attacco. Al centrocampo, invece, dubbi su Sensi che attualmente risulta infortunato, quindi potrebbero esserci Candreva, Thorsby, Ekdal, Rincon e Sabiri alle spalle dell’attaccante. In difesa, infine, nessun dubbio per Bereszynski, Ferrari, Yoshida e Augello.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Rincon, Sabiri; Caputo

Dove vedere tutte le partite di Sampdoria e Inter