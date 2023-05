Arriva la Serie A TIM con la sua trentacinquesima giornata e tra le partite più attese spicca Inter – Sassuolo di domenica 13 maggio 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Il fischio d’inizio è atteso per le ore 20:45.

I nerazzurri cercheranno di proseguire questo fantastico periodo e di mantenere un posto tra le prime quattro in classifica per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Dopo la vittoria contro la Roma nella scorsa giornata di campionato e la vittoria contro il Milan nell’Euroderby di Champions League, arriva il Sassuolo reduce da un pareggio contro il Bologna. I neroverdi sono alla ricerca di tre punti importanti dopo aver raccolto solo un punto in due partite.

Dove vedere la partita?

Inter – Sassuolo, quindi, si giocherà sabato 13 maggio 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Edoardo Testoni e Emanuele Giaccherini commenteranno la partita su DAZN. Su Sky, invece, telecronista e seconda voce saranno Dario Massara e Beppe Bergomi.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter scenderà in campo con il 3-5-2 con parecchio turnover per prepararsi alla partita di ritorno contro il Milan in Champions League. In attacco, quindi, vi saranno Lukaku e Correa, mentre al centrocampo spazio per Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan e Darmian. In difesa, invece, ritorno di D’Ambrosio insieme a De Vrij e Bastoni.

Il Sassuolo sfrutterà il 4-3-3 con Berardi, Defrel e Laurienté in attacco, Frattesi, Lopez e Matheus Henrique al centrocampo e infine Toljan, Ruan, Erlic e Rogerio in difesa.

Inter (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Lukaku, Correa

Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Lukaku, Correa Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté

Come vedere Inter – Sassuolo se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.