Dove vedere Inter – Shakthar Donetsk in TV e streaming

Inter – Shakhtar Donetsk si giocherà mercoledì 24 novembre 2021 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro di Milano con il calcio d’inizio fissato alle ore 18:45. la partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Sky ha scelto Maurizio Compagnoni come prima voce e Beppe Bergomi per il commento tecnico della sfida. Due ruoli che, per quanto riguarda la telecronaca proposta da Infinity+, verranno ricoperti da Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter di Inzaghi dovrebbe presentarsi con il consueto 3-5-2 con Lautaro Martinez e Dzeko nel ruolo di punta d’attacco. Darmian, Barella, Brozovic, Vidal e Perisic, invece, dovrebbero essere al centrocampo mentre Skriniar, Ranocchia e Bastoni dovrebbero difendere la difesa.

Per quanto riguarda lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, la formazione potrebbe essere un 4-2-3-1 con Fernando nel ruolo di una punta d’attacco, Tete, Alan Patrick e Mudryk nella trequarti, Stepanenko e Maycon al centrocampo e Dodo, Marlon, Matviyanko e Ismaily in difesa.