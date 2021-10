Dove vedere Inter – Udinese in TV e streaming

Subito dopo il turno infrasettimanale, il campionato di Serie A TIM ricomincia con l’undicesima giornata e l’Inter ospiterà l’Udinese domenica 31 ottobre alle ore 12:30 allo stadio San Siro di Milano.

I nerazzurri sono reduci da un’importante vittoria contro l’Empoli, l’Udinese invece è reduce da quattro pareggi consecutivi, ma non vince dalla terza giornata di campionato quindi farà di tutto per cambiare questo trend.

Dove vedere la partita

Inter – Udinese si gioca domenica 31 ottobre allo stadio ‘San Siro’ di Milano: fischio d’inizio della partita fissato alle ore 12:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Altra opzione, è quella dell’utilizzo del TIMVISION BOX.

Probabili formazioni

Simone Inzaghi si presenterà sicuramente con un 3-5-2 con il ritorno di Skriniar in difesa e Calhanoglu a centrocampo. Sulla sinistra Perisic è favorito rispetto a Dimarco, mentre a destra Darmian è ancora in vantaggio su Dumfries. In attacco sicuro del posto Dzeko, al suo fianco si giocano una maglia Sanchez e Lautaro Martinez.

Gotti, invece, proporrà un insolito 3-5-1-1 con Beto unica punta e Pereyra sulla trequarti. Sulla sinistra ballottaggio tra Udogie e Stryger-Larsen. Tutto confermato in difesa, quindi con Becao, Nuytinck e Samir.