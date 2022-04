Arriva la 32esima giornata di Serie A TIM e con essa l’attesissima partita Inter – Verona di sabato 9 aprile 2022 che si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano alle ore 18:00.

I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi continuano l’accesa lotta per lo scudetto soprattutto dopo la difficile vittoria ottenuta con la Juventus in casa di quest’ultima. Nel cammino per il titolo sono presenti anche Milan e Napoli, ma l’Inter deve attualmente fare i conti con il temibile Verona di Igor Tudor già ampiamente in zona salvezza e con la testa impegnata solo a fare punti senza il rischio di retrocedere.

Dove vedere la partita?

Inter – Verona, quindi, è in programma per sabato 9 aprile 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio fissato alle ore 18:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata a Stefano Borghi con Marco Parolo al commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter non cambierà modulo confermando il 3-5-2, ma cambiano i protagonisti. In attacco vi saranno sicuramente Correa e Dzeko, mentre al centrocampo Dumfries, Barellza, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. In difesa dovrebbe tornare De Vrij dopo l’infortunio e potrebbe essere in compagnia di Skriniar e Bastoni.

Il Verona, invece, si presenterà con un 3-4-2-1 con il temibile Simeone unica punta d’attacco davanti a Barak e Caprari. Al centrocampo, invece, spazio per Faraoni, Tameze, Ilic e Lazovic mentre in difesa quasi certi Ceccherini, Casale e Günter.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

