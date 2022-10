Ritorna la UEFA Champions League 2022/23 e tra le partite più attese spicca Inter – Viktoria Plzen valevole per il Gruppo C. Il match si giocherà mercoledì 26 ottobre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il fischio d’inizio fissato alle ore 18:45.

L’Inter, in casa, dovrà cercare di vincere per poter raggiungere matematicamente il passaggio agli ottavi di finale. Infatti i nerazzurri, dopo un inizio poco brillante contro il Bayern Monaco, ha ottenuto tre risultati utili di fila vincendo a Plzen e in casa contro il Barcellona e pareggiando in casa di quest’ultima. Il Viktoria Plzen, invece, si trova in una situazione ben più delicata avendo perso tutte e quattro le gare del girone e con zero punti l’eliminazione è quasi certa.

Dove vedere la partita?

Inter – Viktoria Plzen, quindi, si giocherà mercoledì 26 ottobre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio fissato alle ore 18:45. Il grande match può essere visto su Amazon Prime Video, la piattaforma del colosso dell’e-commerce che anche quest’anno ha acquistato i diritti della miglior partita di ogni mercoledì di Champions League. Si tratta di una trasmissione in esclusiva, quindi non sarà possibile vedere la partita su Sky, NOW o Mediaset Infinity. L’unico modo è abbonarsi ad Amazon Prime Video così da poter vedere il match tramite l’apposita app scaricabile in ogni dispositivo mobile o fisso compatibile (smart tv, smartphone, tablet, PC, console, Amazon Firestick, Google Chromecast e tanti altri ancora).

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter scenderà in campo con l’ormai consueto 3-5-2 con Lautaro Martinez e Dzeko in attacco, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco al centrocampo e Skriniar, De Vrij e il ripresosi Bastoni in difesa.

Viktoria Plzen, invece, che sfrutterà il 4-2-3-1 con Chory punta d’attacco davanti a Mosquera, Vlkanova e Kopic. Centrocampo con Kalvach e Bucha mentre in difesa vi saranno Havel, Tijani, Hejda e Jemelka.